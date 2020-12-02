Эндокринолог рассказала, кому опасно есть картофель

Картофель лучше есть вареным или приготовленным на пару. Фото: unsplash

Картофель лучше есть вареным или приготовленным на пару. Фото: unsplash

Врач-эндокринолог Елена Губкина рассказала, кому не стоит есть картофель и как его лучше приготовить.

Как сообщают «Аргументы и факты», употребление картофеля хоть и полезно, но к нему стоит относиться с осторожностью, особенно людям, которые страдают от диабета, ожирения и гастрита с пониженной кислотностью. Картофель должен составлять не более 10% от их суточного рациона. Однако даже тем, кто не относится к перечисленным выше группам, рекомендуется употреблять не более 300 граммов корнеплода два раза в неделю.

Эндокринолог посоветовала есть картофель в вареном виде, а лучше — готовить его на пару, избегая слишком высоких температур. По словам Губкиной, в кожуре корнеплода накапливаются вредные вещества из почвы и воздуха, поэтому его обязательно надо очищать.

Специалист также посоветовала избегать употребления картофеля, приготовленного во фритюре. А при выборе овощей лучше избегать картофелин зеленого цвета.

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