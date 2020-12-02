Ученые: шоколад помогает побороть коронавирус

Ученые рассказали о полезных свойства темного шоколада, зеленого чая и мускатных сортах винограда, который помогает бороться с коронавирусом.

Сотрудник Университета Северной Каролины Си Де-Ю рассказал, что полезные вещества, которые находятся в этих продуктах способны оказать благотворное действия во время лечения COVID-19, сообщает «Ридус».

Они блокируют функцию определенного фермента (протеазы).

«Протеазы важны для здоровья и жизнеспособности клеток и вирусов. Если они подавлены, клетки не могут выполнять многие важные функции, например репликацию — воспроизводство», — отметил он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что легкие и сами могут регенерироваться после перенесенной коронавирусной пневмонии. Об этом рассказал пульмонолог Александр Карабиненко. По его словам, новая болезнь приводит к определенным последствиям в легких, таким, как обширная зона фиброзных изменений, кашель и одышка.