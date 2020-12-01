Пульмонолог рассказал, как помочь легким восстановиться после коронавируса

От инфекции страдают не только легкие. Фото: Pixabay

От инфекции страдают не только легкие. Фото: Pixabay

Легкие и сами могут регенерироваться после перенесенной коронавирусной пневмонии. Об этом рассказал пульмонолог Александр Карабиненко.

По его словам, новая болезнь приводит к определенным последствиям в легких, таким, как обширная зона фиброзных изменений, кашель и одышка.

Специалист отметил в интервью радио Sputnik, что организм справится с последствиями инфекции самостоятельно. Однако в этот период времени крайне важно воздержаться от курения, поскольку легкие могут не полностью восстановиться, если пациент еще и активно курит.

При этом конкретного срока «возвращения в норму» пока нет — организм может восстановиться как за три месяца, так и за год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре назвали главные правила сдачи теста на коронавирус. Перед процедурой нельзя есть, пить, курить и пользоваться спреями для носа.