Пульмонолог рассказал, как помочь легким восстановиться после коронавируса

Легкие и сами могут регенерироваться после перенесенной коронавирусной пневмонии. Об этом рассказал пульмонолог Александр Карабиненко.
По его словам, новая болезнь приводит к определенным последствиям в легких, таким, как обширная зона фиброзных изменений, кашель и одышка.
Специалист отметил в интервью радио Sputnik, что организм справится с последствиями инфекции самостоятельно. Однако в этот период времени крайне важно воздержаться от курения, поскольку легкие могут не полностью восстановиться, если пациент еще и активно курит.
При этом конкретного срока «возвращения в норму» пока нет — организм может восстановиться как за три месяца, так и за год.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре назвали главные правила сдачи теста на коронавирус. Перед процедурой нельзя есть, пить, курить и пользоваться спреями для носа.