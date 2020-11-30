В Роспотребнадзоре назвали главные правила сдачи теста на коронавирус

В Роспотребнадзоре назвали главные правила сдачи теста на коронавирус
Тесты на коронавирус. Фото: Pixabay

Перед сдачей ПЦР-теста на коронавирус нельзя есть, пить, курить и пользоваться спреями для носа. Правила подготовки к обследованию напомнили в Роспотребнадзоре.

Минимум за три часа перед взятием мазков нельзя есть, чистить зубы, использовать капли, спреи, мази и антисептики для носа. Кроме того, под запретом жевательная резинка и курение.

Как сообщили на сайте ведомства, количество вируса в мазке также может снизить прием алкоголя или применение очищающих средств для полости рта. Декоративная косметика при правильном заборе материалов не должна помешать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как работает естественная защита организма от коронавируса. По словам вирусолога, в организме человека есть клеточный иммунитет, который называется «клетками-убийцами».

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