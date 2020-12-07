Стали известны самые популярные вопросы к пресс-конференции Путина

Россияне прислали многочисленные вопросы к ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, которая состоится 17 декабря. Названы самые популярные из них.

Прием вопросов для пресс-конференции главы государства открылся в воскресенье, 6 декабря. За два дня поступило большое количество сообщений от граждан. Самыми популярными из них стали вопросы о пенсиях, правах дольщиков и дистанционном обучении, сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

Отмечается, что обрабатывающие поступающие сообщения волонтеры работают с соблюдением мер безопасности по коронавирусу: в средствах индивидуальной защиты и в шахматной рассадке.

Чтобы отправить свой вопрос в формате текста или видеозаписи, необходимо зарегистрироваться через приложения «Москва — Путину» и указать свои контактные данные.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин напомнил министру культуры о необходимости вернуть РПЦ объекты Александро-Невской лавры.