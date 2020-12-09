Родители петербургских школьников переживают, что их дети не успеют сдать итоговые задания для аттестации

Родители петербургских школьников переживают, что их дети не успеют сдать итоговые задания для аттестации
Петербургские родители пожаловались на портал дистанционного обучения. Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

Школьники, которые по решению родителей перешли на обучение, сочетающее в себе очный и семейный форматы, рискуют не успеть сдать итоговые задания для аттестации по разным предметам. Дело в том, что соответствующих тестов, по словам некоторых родителей, на платформе для дистанционного обучения до сих пор нет.

Петербургские родители, чьи дети учатся в смешанном формате, пожаловались на портал дистанционного обучения. По их словам, на платформе не хватает итоговых заданий для аттестации. При этом времени на их сдачу, сетуют горожане, осталось немного. Сообщения появились в группе комитета по образованию в соцсети «ВКонтакте».

Скриншот сообщения в группе «Комитет по образованию, Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте»
Скриншот сообщения в группе «Комитет по образованию, Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте»

В ответ на замечания ведомство сослалось на памятки по работе на портале и пояснило суть разных типов заданий. Но родителей такой подход к решению общей проблемы, очевидно, не устроил — некоторые из них посчитали, что комментарий не по существу.

Скриншот сообщения в группе «Комитет по образованию, Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте»
Скриншот сообщения в группе «Комитет по образованию, Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте»

Возмущения горожан кажутся справедливыми, ведь, обращаясь через соцсети к комитету, они, похоже, не получают понятных для себя ответов. Тем более что вопросов в группе ведомства стало как никогда мало. А связано это с тем, что у людей нет возможности их там задавать. Правила сообщества предостерегают от мата, флуда, офтопа, рекламы и прочего — выходит, прямого запрета на комментарии нет. Но они отключены под отдельно взятыми постами, а таких на стене очень много. Из-за этого у подписчиков могло возникнуть впечатление, что от них просто отгородились.

Скриншот сообщения в группе «Комитет по образованию, Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте»

Тем временем намеки на поступающие от родителей вопросы проскакивают в постах вице-губернатора Ирины Потехиной. Действительно ли их так много и у них именно такое содержание, как говорится в сообщениях, — неизвестно, ведь сказанное не подкреплено, например, скриншотами.

Скриншот поста на странице вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной в социальной сети «ВКонтакте»
Скриншот поста на странице вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной в социальной сети «ВКонтакте»

Напомним, по данным комитета по образованию, с 16 ноября ученики 5-11 классов, перешедшие на смешанный формат обучения, могут заниматься, используя городской портал дистанционного обучения и обращаясь за помощью к студентам Герценовского университета.

Координирует деятельность комитета по образованию (врио председателя — Александр Ксенофонтов) вице-губернатор Ирина Потехина.

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