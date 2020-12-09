Родители петербургских школьников переживают, что их дети не успеют сдать итоговые задания для аттестации

Школьники, которые по решению родителей перешли на обучение, сочетающее в себе очный и семейный форматы, рискуют не успеть сдать итоговые задания для аттестации по разным предметам. Дело в том, что соответствующих тестов, по словам некоторых родителей, на платформе для дистанционного обучения до сих пор нет.

Петербургские родители, чьи дети учатся в смешанном формате, пожаловались на портал дистанционного обучения. По их словам, на платформе не хватает итоговых заданий для аттестации. При этом времени на их сдачу, сетуют горожане, осталось немного. Сообщения появились в группе комитета по образованию в соцсети «ВКонтакте».

В ответ на замечания ведомство сослалось на памятки по работе на портале и пояснило суть разных типов заданий. Но родителей такой подход к решению общей проблемы, очевидно, не устроил — некоторые из них посчитали, что комментарий не по существу.

Возмущения горожан кажутся справедливыми, ведь, обращаясь через соцсети к комитету, они, похоже, не получают понятных для себя ответов. Тем более что вопросов в группе ведомства стало как никогда мало. А связано это с тем, что у людей нет возможности их там задавать. Правила сообщества предостерегают от мата, флуда, офтопа, рекламы и прочего — выходит, прямого запрета на комментарии нет. Но они отключены под отдельно взятыми постами, а таких на стене очень много. Из-за этого у подписчиков могло возникнуть впечатление, что от них просто отгородились.

Тем временем намеки на поступающие от родителей вопросы проскакивают в постах вице-губернатора Ирины Потехиной. Действительно ли их так много и у них именно такое содержание, как говорится в сообщениях, — неизвестно, ведь сказанное не подкреплено, например, скриншотами.

Напомним, по данным комитета по образованию, с 16 ноября ученики 5-11 классов, перешедшие на смешанный формат обучения, могут заниматься, используя городской портал дистанционного обучения и обращаясь за помощью к студентам Герценовского университета.

Координирует деятельность комитета по образованию (врио председателя — Александр Ксенофонтов) вице-губернатор Ирина Потехина.