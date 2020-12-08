Студентам, помогающим школьникам на удаленке, рекомендуют включать этот опыт в резюме

Молодым специалистам стоит вносить в свои резюме все проекты, в которых они принимали участие. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Молодым специалистам стоит вносить в свои резюме все проекты, в которых они принимали участие. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Сотни студентов Герценовского университета изъявили желание помогать школьникам в рамках проекта «Продленка на удаленке». Такой опыт наставничества, считает начальник отдела профессионального самоопределения и карьерного роста Центра занятости населения Петербурга Ольга Чернаус, будущим специалистам стоит потом включить в свои резюме.

Опыт, который в рамках проекта «Продленка на удаленке» получают студенты Герценовского университета, помогая школьникам, занимающимся в смешанном формате, лучше понять учебный материал, по мнению Ольги Чернаус, в будущем нужно обязательно включать в резюме.

«Ведь в резюме мы включаем не только то, что написано у нас в трудовой книжке. Это также могут быть договоры возмездного оказания услуг или просто проектная договоренность, как я говорю, на частично взаимовыгодных условиях, когда студенты договариваются за рекомендации, работая при этом бесплатно, но получая бесценный опыт, который потом могут транслировать своему будущему работодателю», — сказала она.

Отметим, что сам ЦЗН, сотрудничая с ведущими вузами Петербурга, среди которых ИТМО, СПбГУ, Политех Петра, Технологический институт, Первый мед, Герценовский и Гидрометеорологический университеты и другие, реализовывает программы профессиональной ориентации выпускников. Ребятам рассказывают, как правильно составить резюме и пройти собеседование, объясняют, насколько адекватны их требования к рабочему месту, показывают их уровень конкурентоспособности и т. д.