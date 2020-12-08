Студентам, помогающим школьникам на удаленке, рекомендуют включать этот опыт в резюме

Сотни студентов Герценовского университета изъявили желание помогать школьникам в рамках проекта «Продленка на удаленке». Такой опыт наставничества, считает начальник отдела профессионального самоопределения и карьерного роста Центра занятости населения Петербурга Ольга Чернаус, будущим специалистам стоит потом включить в свои резюме.
Опыт, который в рамках проекта «Продленка на удаленке» получают студенты Герценовского университета, помогая школьникам, занимающимся в смешанном формате, лучше понять учебный материал, по мнению Ольги Чернаус, в будущем нужно обязательно включать в резюме.
«Ведь в резюме мы включаем не только то, что написано у нас в трудовой книжке. Это также могут быть договоры возмездного оказания услуг или просто проектная договоренность, как я говорю, на частично взаимовыгодных условиях, когда студенты договариваются за рекомендации, работая при этом бесплатно, но получая бесценный опыт, который потом могут транслировать своему будущему работодателю», — сказала она.
Отметим, что сам ЦЗН, сотрудничая с ведущими вузами Петербурга, среди которых ИТМО, СПбГУ, Политех Петра, Технологический институт, Первый мед, Герценовский и Гидрометеорологический университеты и другие, реализовывает программы профессиональной ориентации выпускников. Ребятам рассказывают, как правильно составить резюме и пройти собеседование, объясняют, насколько адекватны их требования к рабочему месту, показывают их уровень конкурентоспособности и т. д.
«Ребята в начале пути до конца не понимают, туда ли они пошли, тем ли будут заниматься — эти вопросы возникают постоянно. Поэтому специалисты центров карьеры и службы занятости помимо консультирования оказывают психологическую помощь. <…> Молодые специалисты, выпускаясь, немного максималисты. Часто уходит много времени, чтобы их ожидания, понимание себя как крутого профессионала приравнялись к рынку», — заключила Ольга Чернаус.