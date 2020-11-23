Чем отличаются дистанционное, смешанное и цикличное обучение — инфографика Gazeta.SPb

Онлайн-уроки, помощь студентов-тьюторов, заявление от родителей, аттестация и многое другое: Gazeta.SPb расставила все по полочкам и рассказывает, чем три формата обучения — дистанционное, смешанное и цикличное — отличаются друг от друга.

Дистанционный формат обучения, на который петербургские школы вынужденно перешли минувшей весной, предполагал, что школьники, находясь дома, должны были посещать онлайн-уроки, пользоваться образовательными платформами и получать по электронной почте, в соцсетях или мессенджерах задания от учителей. Учебные заведения из-за угрозы распространения коронавируса посещать было нельзя. Иными словами, образовательный процесс стал полностью удаленным. Многие родители посчитали его не вполне успешным, но это уже совсем другая история.

Инфографика Gazeta.SPb

В ноябре родителям, которые в период пандемии коронавируса опасаются за здоровье своих детей, предложили другой вариант — смешанный формат обучения. Суть его в том, что какое-то время школьники занимаются дома, опять же — дистанционно, а затем, получив от врача справку, возвращаются в классы. Взрослым нужно лишь написать заявление на имя директора учебного заведения, решить вместе с классным руководителем вопрос аттестации и попросить доступ к образовательному порталу. Ученики же могут получать задания от своих педагогов и в сложных ситуациях советоваться со студентами университета имени Герцена. По данным комитета по образованию, по состоянию на 18 ноября на смешанный формат обучения перешли более 11,5 тыс. петербургских школьников.

На цикличное обучение детей отправят уже не по желанию родителей, а, скорее всего, централизованно. Это, по словам вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной, произойдет в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в городе. Пока же, по данным комитета по образованию, ситуация в школах позволяет вести уроки очно. И хотя про новую форму получения знаний сейчас известно немного, смысл ее будет заключаться в том, что две недели ребятам придется изучать теорию дома, а неделю — выполнять практические задания в школе. И так по кругу.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что по поводу цикличной формы обучения думают директора и учителя школ, а также сами родители школьников. Отметим также, что продуктовые наборы или денежная компенсация за питание в случае перехода на этот формат не предусмотрены.

Координирует и контролирует деятельность комитета по образованию (врио председателя — Александр Ксенофонтов) вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.