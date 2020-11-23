За сутки в Петербурге выявлено 2 926 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 2 926 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в понедельник, 23 ноября в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

В городе на находится 2184 человека. Из них 72 — в обсерваторе, 1390 — контактные, 722 — на самоизоляции.

За последние сутки в России выявлено 25 173 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 23,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 361 летальный исход. При этом вылечились 16 002 человека. В списке лидирующих регионов по числу зараженных за сутки по-прежнему Москва, Петербург и Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 2 114 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 36 540 летальных исходов, выздоровели 1 611 445 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе. Чтобы выяснить его, они изучили данные зараженных пациентов во время первой волны пандемии весной 2020 года.