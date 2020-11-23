Школьников Петербурга на цикличном обучении лишат продуктовых наборов

Школьников Петербурга на цикличном обучении лишат продуктовых наборов
Родители вряд ли останутся довольны такими условиями домашнего обучения. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Комитете по образованию Северной столицы заявили, что при переходе на цикличный формат обучения для детей не предусматривается получение продуктовых наборов или денежной компенсации за питание.

Представитель ведомства рассказал об этом в ответ на обращение жительницы Петербурга к губернатору Александру Беглову на его странице в соцсети «Вконтакте». Женщина поинтересовалась, почему образовательным учреждениям выделяют деньги на организацию учебного процесса, а родителям возросшие траты не возмещают.

Как пишет «Мойка78», создается впечатление, что инновационное цикличное обучение, о котором у педагогов нет никаких, в том числе, методических, сведений, вводится не только с целью защиты учеников и учителей от коронавируса, но и для экономии на продуктах для школьников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в декабре планируется перевести на дистанционное обучение почти 700 петербургских школ.

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