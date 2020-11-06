Петербургские школьники смогут учиться в смешанном формате. Gazeta.SPb.ru рассказывает, что должны сделать родители

В понедельник, 9 ноября, петербургские школьники вернутся за парты. По данным комитета по образованию, уроки будут проходить в очном режиме. Но если родители опасаются за здоровье своих детей, они могут оставить их дома, а через некоторое время — отправить обратно в учебное заведение. Это называется смешанным форматом. Gazeta.SPb.ru рассказывает, что придется сделать взрослым.

«В условиях сложной эпидемиологической ситуации и угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Санкт-Петербурге организуется формат обучения, при котором сочетаются очное обучение и семейное образование», — сообщает на своем официальном сайте комитет по образованию города.

По данным ведомства, чтобы ребенок мог остаться дома на определенный срок в течение учебного года, достаточно написать заявление на имя директора школы. В нем нужно указать, что школьник не будет посещать уроки по семейным обстоятельствам, а сами родители берут на себя ответственность не только за освоение им образовательной программы, но также за его жизнь и здоровье.

«При этом ребенок остается в контингенте своей школы, он не исключается, и отметки по учебным предметам также будет выставлять своя школа – за четверть (2-9 классы) или за полугодие (10-11 классы)», — следует из сообщения.

Как пишет на своей странице в социальной сети вице-губернатор Ирина Потехина, родителям вместе с классным руководителем нужно будет определить формы промежуточной и итоговой аттестации — с какой периодичностью будут проверяться домашние задания, как ребёнок будет писать контрольные и так далее. А также получить для школьника доступ к порталу дистанционного обучения.

«Там будет выложено расписание для каждого «виртуального класса» — с 5 по 11. Там же ребята смогут подключаться к самим онлайн-урокам, получать задания. А также пользоваться «Удаленкой на продленке» — консультациями наставников-тьюторов из числа старшекурсников педуниверситета. Для младшей школы подготовлена отдельная программа», — поясняет Ирина Потехина.

Над реализацией смешанного формата обучения комитет по образованию работал вместе с Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена. Его студенты-тьюторы будут помогать ребятам, занимающимся из дома, со сложными темами. Кроме этого школьники будут самостоятельно изучать учебники, выполнять задания, размещенные в электронном дневнике или присланные по электронной почте, смотреть онлайн-уроки петербургских педагогов и использовать региональный портал дистанционного обучения.

Ведомство отмечает, что после «дистанционки» ребенок спустя какое-то время спокойно сможет вернуться в класс. Однако следует помнить, что, согласно распоряжению Минздрава, при отсутствии в учебном заведении более 5 дней придется предъявить справку от врача.