В России с 2021 года изменятся правила разведения костров на участках

В настоящее время запрещено разведение открытого огня только на участках общего пользования в населенных пунктах. Фото: pixabay

В настоящее время запрещено разведение открытого огня только на участках общего пользования в населенных пунктах. Фото: pixabay

В России с 1 января 2021 года вводится запрет на сжигание мусора и разведение костров в населенных пунктах. Эта мера войдет в перечень новых правил противопожарного режима.

Как сообщает ТАСС, действие запрета будет распространяться как на участки, так и на земли общего пользования. Со следующего года граждане смогут разводить огонь, в том числе для приготовления шашлыков, только в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Также нельзя будет сжигать мусор, листву и прочие отходы или материалы.

В настоящее время запрещено разведение открытого огня только на участках общего пользования в населенных пунктах. В новые правила попали и участки россиян. Нарушение требований может повлечь за собой штраф от 2 до 3 тыс. рублей, а в случае возникновения пожара — до 5 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 января нельзя будет устраивать свалки горючих отходов на территориях, прилегающим к жилым и садовым домам, объектам недвижимости и объектам, относящимся к имуществу садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что запретят жильцам домов в России в 2021 году.