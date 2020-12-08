Без картошки и солений в подвалах: что запретят жильцам домов в России в 2021 году

В России с 1 января 2021-го года в силу вступают новые правила противопожарного режима. Часть из них коснутся многоквартирных жилых домов. Что нельзя будет делать жильцам – в инфографике Gazeta.Spb.

Постановление правительства было принято в сентябре этого года и вступит в силу с 1 января следующего. Оно содержит более 450 пунктов и несколько приложений. В нем расписаны правила пожарной безопасности для различных организаций и учреждений, а также жилых домов.

Так, с нового года жильцы многоквартирных домов не смогут хранить личные вещи на чердаках, цокольных этажах и подвалах. Отметим, что многие продолжают использовать эти помещения для хранения старых вещей и солений.

Кроме того, с нового года будет запрещено оставлять без присмотра непотушенные сигареты, свечи, керосиновые лампы и другие источники открытого огня.

Если подвалы являются эвакуационными выходами, глухие решетки с них придется снять. С января нельзя будет снимать двери эвакуационных выходов, которые были установлены по плану.

Новые правила покончат с кладовками на лестничных клетках и в лифтовых холлах.

Ряд правил также затронет лоджии и балконы.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что председатель правительства Михаил Мишустин анонсировал запуск реформы системы госуправления с 1 января 2021 года.