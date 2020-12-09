В Гидрометцентре россиян предупредили об аномальных холодах

В Гидрометцентре россиян предупредили об аномальных холодах
Жителей ряда российских регионов ждут серьезные морозы. Фото: pixabay

Синоптики Гидрометцентра предупредили жителей России о надвигающемся похолодании. Температура упадет на 9 градусов ниже климатической нормы.

Прогнозом на ближайшие дни поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, морозы придут в Центральный, Приволжский и Южный округа страны, передает ТАСС.

Холодная погода ожидается, в частности в Тамбовской области. Термометры покажут температуру, которая на 9 градусов ниже нормы. Аналогичная ситуация и по всему Приволжскому округу до 12 декабря.

К похолоданию стоит готовиться и жителям юга. Так, аномальные температуры прогнозируются в Астраханской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии.

Самые суровые температуры сейчас в Якутии. По ночам в том же Верхоянске или Оймяконе до -50 градусов, днем чуть теплее — до -45 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик пообещал, что к концу недели в Петербурге будет снег.

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аномальные морозы гидрометцентр


 

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