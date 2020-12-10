Врачи смогут вызвать такси петербуржцам с COVID

Врачи смогут вызвать такси петербуржцам с COVID
Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге запустили бесплатное такси до центров компьютерной томографии для пациентов с COVID-19.

Поездки будут оплачиваться из средств городского бюджета. Вызвать машину для пациента сможет лечащий врач, давший направление на КТ и врач КТ-центра.

Как сообщили в комитете по здравоохранению города в соцсети «ВКонтакте», договор с городом заключили две таксомоторные компании, также для инфицированных жителей был выделен специальный парк машин.

Все водители будут использовать средства индивидуальной защиты, а после каждой поездки машины будут проходить дезинфекцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге установлен антирекорд по суточной госпитализации пациентов с COVID-19.

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