В Петербурге установлен антирекорд по суточной госпитализации пациентов с COVID-19

В Петербурге установлен антирекорд по суточной госпитализации пациентов с COVID-19
Сейчас в Петербурге особенно часто слышны сирены машин "скорой помощи". Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

За минувшие сутки в коронавирусные стационары Петербурга поступило максимальное количество пациентов с начала пандемии — госпитализировали 933 человека.

Все пациенты, попавшие в госпитали, имеют среднюю и тяжелую степень COVID-19. Об этом в среду, 9 декабря, заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Северной столицы Андрей Сарана. По его словам, на утро сегодняшнего дня в больницах осталось 929 свободных коек.

Сейчас в Санкт-Петербурге коронавирусных пациентов лечат в 16 городских стационарах и 5 федеральных. В общей сложности развернуто более 11 тысяч коек. Отметим, что число заражений в Северной столице нарастающим итогом приближается к 160 тысячам человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт Роспотребнадзора объяснил высокую летальность среди пациентов с COVID-19 в Петербурге.

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