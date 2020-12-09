Эксперт Роспотребнадзора объяснил высокую смертность от COVID-19 в Петербурге

В Петербурге проживает много людей, для которых коронавирус является потенциально смертельным заболеванием. Фото: pixabay

В Петербурге проживает много людей, для которых коронавирус является потенциально смертельным заболеванием. Фото: pixabay

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов объяснил, что высокая смертность среди пациентов с коронавирусом в Петербурге связана с большой долей пожилого населения.

Статистика прошлых лет, утверждает Горелов, доказывает, что в Северной столице значительное количество долгожителей. Коронавирус, как известно, особенно опасен для людей старше 65 лет, поскольку в таких случаях чаще протекает в тяжелой форме и может привести к летальному исходу. Именно этим объясняется пугающее количество смертей от последствий COVID-19 в городе, передает слова специалиста «Интерфакс» в среду, 9 декабря.

Напомним, что с начала пандемии в Петербурге погибли от коронавируса более 6 тысяч человек из 159 тысяч заразившихся. В столице при этом зарегистрировано 9,5 тысяч смертей на более 665 тысяч случаев инфицирования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эпидемиологическая обстановка в городе тревожит не только местные власти, но и Роспотребнадзор, и даже Кремль.