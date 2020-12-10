В центре Петербурга мужчина полез целовать лошадь, а она откусила ему кончик носа

В центре Петербурга мужчина полез целовать лошадь, а она откусила ему кончик носа
Лошадь укусила молодого человека. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В центре Петербурга сегодня ночью мужчина едва не лишился носа, когда полез целоваться к животному.

Инцидент произошел около полуночи на пересечении Литейного проспекта и улицы Белинского. 25-летний мужчина вышел из клуба и собирался отправиться в сторону метро, но заметил наездника, который предложил ему покормить животное.

Как сообщил телеканал 78.ru, горожанин рассказал, что лошадь «немного бадалась» в плечо, после чего резко повернулась и укусила его за нос. Мужчина добавил, что главное, что он вообще остался жив.

В результате молодой человек попал в городскую больницу № 26, где ему пришлось частично ампутировать кончик носа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у «Электросилы» поймали лошадь, скинувшую свою наездницу.

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