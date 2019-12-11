У «Электросилы» поймали лошадь, скинувшую свою наездницу

Девушка после падения отправилась в травмпункт, а лошадь – исследовать новые районы города.

Все случилось в ночь с 10 на 11 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что увидели лошадь недалеко от станции метро «Электросила». Она бегала одна, но затем на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и ее хозяин. Оказывается, перед тем, как сбежать, лошадь скинула свою наездницу в центре города – девушке пришлось обращаться за помощью к врачам. Не уточняется, как себя чувствует наездница.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели вытащили лошадь, провалившуюся в канализационный люк. На кадрах видно, что животное ведет себя спокойно и не брыкается во время подъема. По предварительной информации, серьезных травм спасенная не получила.