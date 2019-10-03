В Ленобласти спасатели вытащили лошадь, провалившуюся в канализационный люк

В Ленобласти спасатели вытащили лошадь, провалившуюся в канализационный люк
Лошадь вела себя послушно во время спасательной операции. Фото: vk.com/vyb_spb

В Ленобласти спасатели пытались вытащить лошадь, которая провалилась в канализационный люк.

Спасательная операция произошла сегодня днем, 3 октября, в поселке Новоселки. Как именно лошадь угодила под землю – неизвестно. К месту оперативно прибыли сотрудники МЧС.

Как рассказали в группе «Выборгский район Санкт-Петербурга» соцсети «ВКонтакте», лошадь вначале пыталась отбиваться, а после смирилась и ждала спасения. Прибывшие сотрудники вначале обвязали ее тросом, а затем вытащили с помощью крана.

На кадрах видно, что животное ведет себя спокойно и не брыкается во время подъема. По предварительной информации, серьезных травм спасенная не получила.

Ранее в GazetaSPb сообщали об обнаружении одинокой лошади на площади Конституции. Очевидцы заметили ее ночью.

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