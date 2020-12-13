Собчак усомнилась в выборе «коронавирусного» такси в Петербурге

Собчак усомнилась в выборе &#171;коронавирусного&#187; такси в Петербурге
Ксения Собчак прокомментировала создание "коронавирусного" такси в Петербурге. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Российская телеведущая и политик Ксения Собчак поделилась мнением насчет появления в Петербурге такси, которое будет перевозить коронавирусных больных на КТ.

Собчак написала в своем Telegram-канале, что ее насторожило то, что петербургские власти заключили договор сразу с двумя перевозчиками, которые будут работать с пациентами, зараженными COVID-19.

Она задалась вопросом, насколько прозрачен был выбор данных перевозчиков, «ведь деньги-то бюджетные». Саму инициативу она оценила положительно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге запустили бесплатное такси до центров компьютерной томографии для пациентов с COVID-19. Поездки будут оплачиваться из средств городского бюджета. Вызвать машину для пациента сможет лечащий врач.

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Собчак усомнилась в выборе «коронавирусного» такси в Петербурге