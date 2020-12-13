Подруга Королевой прокомментировала слухи о ее разводе с Тарзаном

Подруга Королевой прокомментировала слухи о ее разводе с Тарзаном
Супруги не собираются расставаться. Фото: Instagram @koroleva__star

Она заверила, что супруги не собираются расставаться.

Адвокат Ида Достман, которая дружит с певицей Наташей Королевой, заявила, что знаменитость не собирается разводиться с Тарзаном. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Она заверила, что информация о расставании пары – всего лишь слухи. Достман убеждена, что пара способна справиться со всеми трудностями. Она также добавила, что те, кто виноват в случившемся, будут наказаны.

«И все будет так, как должно быть»,

— добавила адвокат.

Напоминаем, что измену Тарзана обсуждают на протяжении нескольких месяцев. Любовницей бодибилдера стала актриса Анастасия Шульженко. Королева заявила, что из дома пропали деньги и драгоценности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарзан в шокирующем образе пропел, что думает о скандале с любовницей.

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Наташа Королева развод тарзан


 

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