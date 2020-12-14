Утренние пробки в Петербурге 14 декабря достигли 3 баллов

Жители Северной столицы выезжают на работу. Сегодня утром пробки на дорогах города составили 3 балла.

Об этом стало известно в понедельник, 14 декабря. Согласно данным «Яндекс.Карты», к 8 часам утра пробки достигли 3 баллов. К 9:00 ситуация на трассах города ухудшится до 5 баллов. На дорожную ситуацию также влияют множественные ограничения движения и ДТП.

Красным цветом отмечены участки на перекрестке проспектов Энгельса и Испытателей, Кантемировской улице, набережной Черной речки, проспекте Непокоренных, Шафировском проспекте, Свердловской набережной, Якорной улице, Тульской улице, Невском и Лиговском проспектах.

Движение также затруднено на Троицком мосту, набережной Кутузова, набережной Обводного канала и Новочеркасском проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту в понедельник обошлось без отмены рейсов.