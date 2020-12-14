Асмус впервые стала брюнеткой

Кристина Асмус перекрасилась в брюнетку и сменила прическу. Российская актриса решилась на смену имиджа ради новой роли.

Об этом звезда рассказала в Instagram-аккаунте. На размещенных кадрах Асмус дополнила свой образ черной шляпой, черной футболкой и джинсами того же цвета. Она также рассказала, что до этого не красила волосы.

«Как-то так», — написала актриса.

Реакция поклонников артистки оказалась неоднозначной. Некоторые осыпали Асмус комплиментами, а других фотография не привела в восторг. Нашлись и те, кто не поверил актрисе, заявив, что она всех разыгрывает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кристина Асмус «жестко отравилась» во время съемок на Шри-Ланке.