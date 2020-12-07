Асмус «жестко отравилась» во время съемок на Шри-Ланке

Асмус &#171;жестко отравилась&#187; во время съемок на Шри-Ланке
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус рассказала о сложностях во время недавних съемок «Булок» на Шри-Ланке. Она отравилась, каталась на мопеде в пуховике, когда на острове стояла «изнуряющая жара», ее покусали мошки.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она рассказала, что часть фильма снимали на Шри-Ланке, где она умудрилась сильно отравиться.

«Жестко отравиться на острове? 16 часов подряд на изнуряющей жаре в зимнем пуховике и сапогах с мехом?» — написала Асмус.

Команда закончила с московскими эпизодами, но осталось доработать со Шри-Ланкой. Теперь работа над комедией продолжится после открытия границ. Однако готовый фильм актриса обещала весной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «пьяная» Асмус в красном купальнике прошлась по Москве. Звезда не объяснила, является ли это рабочим моментом со съемок, в которых она принимает участие, или просто шуткой.

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