«Пьяная» Асмус в красном купальнике прошлась по Москве

Актриса Кристина Асмус поделилась необычным видео, которое вызвало вопросы среди ее подписчиков. В ролике она запечатлена в купальнике и пуховике.
Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. В кадре видна Асмус в купальнике, пуховике, сапогах и фате. Она берет чемодан, бутылку и кричит что-то неразборчивое. Звезда не объяснила, является ли это рабочим моментом со съемок, в которых она принимает участие, или просто шуткой.
«А как проходит ваш вечер пятницы?» — написала Асмус.
В комментариях многие подписчики оценили юмор актрисы. Некоторые даже припомнили ей скандальный развод с юмористом Гариком Харламовым.
«Это после развода с Харламовым, еще и пандемия отразилась», — написал пользователь.
Напоминаем, что Харламов и Асмус шокировали поклонников новостью о разводе совсем недавно. Они признались, что просто стали отдаляться друг от друга и не видят смысла пытаться сохранять отношения.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Воля рассказал о страданиях Харламова после развода с Асмус.