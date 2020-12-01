«Пьяная» Асмус в красном купальнике прошлась по Москве

Актриса Кристина Асмус поделилась необычным видео, которое вызвало вопросы среди ее подписчиков. В ролике она запечатлена в купальнике и пуховике.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. В кадре видна Асмус в купальнике, пуховике, сапогах и фате. Она берет чемодан, бутылку и кричит что-то неразборчивое. Звезда не объяснила, является ли это рабочим моментом со съемок, в которых она принимает участие, или просто шуткой.

«А как проходит ваш вечер пятницы?» — написала Асмус.

В комментариях многие подписчики оценили юмор актрисы. Некоторые даже припомнили ей скандальный развод с юмористом Гариком Харламовым.

«Это после развода с Харламовым, еще и пандемия отразилась», — написал пользователь.

Напоминаем, что Харламов и Асмус шокировали поклонников новостью о разводе совсем недавно. Они признались, что просто стали отдаляться друг от друга и не видят смысла пытаться сохранять отношения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Воля рассказал о страданиях Харламова после развода с Асмус.