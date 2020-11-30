Воля рассказал о страданиях Харламова после развода с Асмус

Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус официально разведены уже некоторое время. Стендап-комик Павел Воля рассказал о страданиях своего коллеги.

Тему расставания звездной пары подняли в очередном выпуске шоу Comedy Club. Гостьей программы была экс-участница группы «Блестящие» Анна Седокова. Певица заявила, что мужчины кризисы в личной жизни переносят гораздо легче, чем женщины. Однако Воля с этим не согласился.

«Мы приходим с мужиками в гримерную, а Харламов сопли на кулак наматывает. Харламов постоянно страдает», — заявил Воля.

Присутствующие в зале гости посчитали это шуткой, однако сам Харламов не стал опровергать сказанное. Коллега юмориста также добавил, что желающих занять место Асмус в его сердце оказалось совсем немного.

Напоминаем, что Харламов и Асмус шокировали поклонников новостью о разводе совсем недавно. Они признались, что просто стали отдаляться друг от друга и не видят смысла пытаться сохранять отношения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Павел Воля назвал настоящую причину развода Асмус и Харламова.