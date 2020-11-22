Воля назвал настоящую причину развода Асмус и Харламова

Воля назвал настоящую причину развода Асмус и Харламова
Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: .instagram.com/garikkharlamov/

Павел Воля в очередной раз поднял тему развода его коллеги Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус в эфире нового выпуска Comedy Club на телеканале ТНТ. Он раскрыл публике истинную причину расставания звездной пары.

По мнению Воли, всему виною стал телефон, в котором Харламов сидел целыми днями, не уделяя жене внимания.

«Харламова невозможно оторвать от телефона», — заявил комик.

Воля моментально изобразил друга, которого пытается оторвать от гаджета супруга фразами: «Гарик, мне плохо!», «Ты не уделяешь мне внимания», «Мне предлагают сняться в фильме „Текст“», «Мы разводимся».

Напоминаем, что Харламов и Асмус шокировали поклонников новостью о разводе совсем недавно. Они признались, что просто стали отдаляться друг от друга и не видят смысла пытаться сохранять отношения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Павел Воля публично высмеял бывшую жену Гарика Харламова.

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