«Теперь просит деньги»: Павел Воля публично высмеял бывшую жену Харламова

Известный юморист Павел Воля высмеял бывшую супругу своего друга Гарика Харламова актрису Кристину Асмус.

В эфире программы Comedy Club на телеканале ТНТ шоумен Воля рассмешил гостей неожиданным замечанием о «поведении» Асмус. Шоумену пришлось к слову упоминание актрисы во время его беседы с приглашенной гостьей — фуд-блогером.

«Просто у Харламова была женщина, которая готовила ему еду и теперь просит деньги за это», — заявил Воля в ходе беседы с гостьей.

Следом юморист решил пояснить, кого он имеет в виду. Он обратился к Кристине Асмус, передав ей привет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разведенная Кристина Асмус удивила поклонников снимком в свадебном платье. Новое фото звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.