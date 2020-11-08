«Теперь просит деньги»: Павел Воля публично высмеял бывшую жену Харламова

&#171;Теперь просит деньги&#187;: Павел Воля публично высмеял бывшую жену Харламова
Павел Воля. Фото: instagram.com/pavelvolyaofficial

Известный юморист Павел Воля высмеял бывшую супругу своего друга Гарика Харламова актрису Кристину Асмус.

В эфире программы Comedy Club на телеканале ТНТ шоумен Воля рассмешил гостей неожиданным замечанием о «поведении» Асмус. Шоумену пришлось к слову упоминание актрисы во время его беседы с приглашенной гостьей — фуд-блогером.

«Просто у Харламова была женщина, которая готовила ему еду и теперь просит деньги за это», — заявил Воля в ходе беседы с гостьей.

Следом юморист решил пояснить, кого он имеет в виду. Он обратился к Кристине Асмус, передав ей привет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разведенная Кристина Асмус удивила поклонников снимком в свадебном платье. Новое фото звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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