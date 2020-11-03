Разведенная Кристина Асмус удивила поклонников снимком в свадебном платье

Актриса Кристина Асмус, которая совсем недавно развелась с шоуменом Гариком Харламовым, опубликовала в Instagram фото, где она вновь позирует в свадебном платье.

Снимок 32-летняя кинозвезда подписала лаконично: «Сама в шоке». На фотографии актриса с букетом в руках, в белом пышном платье в пол и молочного цвета полушубке, улыбаясь, стоит, по-видимому, возле одного из столичных ЗАГСов. Раскрывать интригу экс-супруга Гарика Харламова не торопится, хотя её поклонники взорвали комментарии вопросами.

Интересно, что, хотя многие поверили снимку, часть подписчиков настроены скептически и, в первую очередь, из-за свадебного наряда Асмус. «Зная вас, вы бы такое платье не выбрали», — отмечают фолловеры, намекая, что фото сделано на съемках нового фильма с участием Кристины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 29 октября Гарик Харламов и Кристина Асмус официально развелись.