Гарик Харламов и Кристина Асмус официально развелись и приступили к разделу имущества

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус официально расторгли брак в мировом суде. В ближайшее время экс-супругов ждет долгий процесс по разделу имущества.

Представители актрисы впервые официально прокомментировали расставание звездной пары и выразили надежду, что завершить бракоразводный процесс удастся мирным путем, передает РИА Новости. Адвокаты Асмус также отвечают, что желание подать на развод было инициативой Кристины, тогда как Харламов предлагал попытаться восстановить отношения и сохранить семью.

Напомним, что публикации о разводе появились на страницах звезд в Instagram летом, 22 июня. При этом Асмус отметила, что к решению о разрыве супруги пришли еще год назад. Тем не менее, окончательно развелись они только сейчас, спустя четыре месяца, поскольку судья давал паре время на примирение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Харламов впервые объяснил, почему разводится с Асмус.