Гарик Харламов рассказал, почему разводится с Кристиной Асмус

Гарик Харламов рассказал, почему разводится с Кристиной Асмус
Фото: Instagram @garikkharlamov

Шоумен Гарик Харламов заявил, что стал инициатором расставания с актрисой Кристиной Асмус. Он долго не решался на развод, боясь травмировать их 6-летнюю дочь Настю.

Харламов признался, что никаких скандалов не предшествовало распаду их звездной пары — артисты просто поняли, что являются очень разными людьми. «Тем для разговоров становилось все меньше», — сказал Гарик. При этом шоумен отметил, что разлад в их отношениях с Асмус произошел довольно давно, хотя пара все еще состоит в официальном браке.

Долгое время от окончательного расставания Гарика удерживала детская травма: много лет назад он пережил болезненный разрыв родителей, поэтому старался уберечь свою дочь от подобной участи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали родителями во второй раз. У пары родился сын Иван.

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