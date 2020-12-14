Что делать, если у вас нашли «легкий» COVID-19: инфографика Gazeta.SPb

Если у вас диагностировали новую коронавирусную инфекцию легкой или средней степени тяжести, придется задуматься о многих нюансах, чтобы обезопасить своих близких. Gazeta.SPb рассказывает, что делать, если пришлось самоизолироваться.

Все пациенты с легкой или среднетяжелой формой коронавируса в Петербурге получают амбулаторное лечение. Предполагается, что и лекарства пациенту выдает врач при первом визите, если в этом есть необходимость. Кроме того, ждать положительного теста на COVID-19 для получения бесплатных лекарств не нужно. Диагноз врач поставит самостоятельно.

После посещения врача пациенту остается только следовать его рекомендациям и соблюдать правила самоизоляции. Последнее может оказаться непростым, если вы проживаете не один.

В противном случае необходимо будет дезинфицировать руки при посещении туалета и кухни. Кроме того, следует обрабатывать раствором с хлором все поверхности, к которым вы прикасаетесь, надевать перчатки.

У пациента должна быть отдельная посуда, которую он также будет обрабатывать содержащим хлор средством или мыть в посудомоечной машине при 90 градусах. При такой же температуре следует и стирать вещи.

Пациентов просят не назначать себе самостоятельно КТ-исследование, а также не пить антибиотики без назначения врача.

Выйти из дома человек сможет через 14 дней, при получении одного отрицательного результата теста на COVID-19, который сдается на десятый день болезни.

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