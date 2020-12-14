Сушильный шкаф обеспечит защиту даже самых деликатных тканей

Эффективная стирка без хлопот с использованием стиральной машины – далеко не последний процесс перед тем, как человек получает готовую к носке одежду. Важным этапом является также ее сушка, особенно в условиях городской квартиры и в холодный сезон. Вместо привычных веревок и металлических сушилок для этого можно использовать более современный метод – сушильные машинки или шкафы. Обе разновидности такой техники имеют массу плюсов, однако имеют и ряд существенных отличий.

Как работает сушильный шкаф

Данный аппарат отлично подходит для частого применения, позволяя избавить хозяев от множества хлопот. Принцип его работы основан на обдуве одежды теплым воздухом во внутришкафном пространстве. В результате влага превращается в пар, который и выводится вытяжкой. При этом тип сушки может отличаться – он может быть принудительным (с использованием вентилятора) или конвекционным. Модели обоих типов в широком ассортименте предлагает интернет-магазин Технопарк. На сайте можно познакомиться с детальными характеристиками таких аппаратов, а также получить квалифицированные консультации по выбору.

Современные сушильные шкафы также имеют разные программы для различного типа одежды, поэтому пользователь сможет подобрать идеальный вариант для конкретного вида ткани. Это позволяет продлить срок их службы, сохранить внешний вид на более длительный период.

Преимущества использования

Несмотря на то, что сушильные машины, как правило, обеспечивают более быструю сушку, многие потребители отдают предпочтение именно шкафам. Основная причина состоит в более бережном воздействии на вещи, что позволяет использовать их даже для весьма деликатных тканей. Кроме того, больший объем сушильного шкафа отлично подходит и для крупных вещей, к примеру, пальто, пуховиков или даже одеял. В машинку же из-за ограниченной вместительности они попросту не поместятся.

Также к преимуществам шкафа можно отнести низкий уровень шумности, что позволяет использовать его даже в ночное время. Наконец, в нем можно оставить одежду и после высыхания. К тому же, современные аппараты имеют и дополнительные полезные функции, к примеру, пресс для брюк, удаление бытовых аллергенов и т.д. Благодаря такому бережному уходу пользователь сможет быстро привести в порядок любой предмет гардероба, не рискуя усадкой или повреждением ткани. А приятный внешний вид многих современных сушильных шкафов отлично вписывается в интерьер, гармонируя с другой бытовой техникой.