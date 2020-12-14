В Петербурге запустят бесплатное такси для врачей

Медики смогут воспользоваться им до конца января 2021 года.

В Санкт-Петербурге с 21 декабря по 31 января будет действовать программа, в рамках которой врачи смогут вызывать бесплатное такси. Об этом сообщает пресс-служба Mail.ru Group.

Единую службу бесплатного такси запустят компании «Mail.ru Group» и «Сбер» на базе «Ситимобила». Она появится в 12 городах России. На осуществление задуманного выделят 145 миллионов рублей и 800 автомобилей. В машинах установят специальные перегородки между пассажиром и водителем, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак усомнилась в выборе «коронавирусного» такси в Петербурге. Она задалась вопросом, насколько прозрачен был выбор данных перевозчиков, «ведь деньги-то бюджетные». Саму инициативу она оценила положительно.