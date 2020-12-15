Основатель «Евразия Холдинг» Алексей Фурсов о ситуации с ресторанами Петербурга: диалог начат

Ресторанный бизнес и власти Петербурга вступили в диалог, рассказал Gazeta.SPb основатель ресторанной группы «Евразия Холдинг» Алексей Фурсов. Что из этого выйдет, покажет время, считает он.

Предпринимателям, занятым в ресторанном бизнесе, удалось «достучаться» до Смольного и начать совместный диалог, который, хочется верить, поможет разрешить кризис, возникший в сфере после введения в Петербурге ряда ограничений.

«Можно только сказать, что диалог начат», — подтвердил в разговоре с корреспондентом Gazeta.SPb основатель ресторанной группы «Евразия Холдинг» Алексей Фурсов.

Напомним, согласно распоряжению правительства нашего города, заведениям общепита запрещено работать с 30 декабря по 3 января. А с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января они могут принимать посетителей только с 6:00 до 19:00. Такие меры вызвали резкую критику со стороны ресторанного сообщества, в результате чего некоторые предприниматели заявили о своем отказе следовать им. Так появилась «карта сопротивления».

Ранее свою позицию насчет происходящего в сфере ресторанного бизнеса озвучил бизнесмен Евгений Пригожин. По его мнению, в развитии ситуации с барами и кафе есть позитивные тенденции.

Напомним также, что «карта сопротивления» в конце прошлой недели прекратила свою работу. Бизнесменам удалось «достучаться» до Смольного и вступить с ним в диалог.