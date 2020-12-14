Бизнесмен Пригожин увидел в ситуации с рестораторами позитивные тенденции

В развитии ситуации с барами и кафе, отказавшимися исполнять требования властей по работе в новогодние праздники и создавшими «карту сопротивления», считает бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин, есть позитивные тенденции.

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал происходящее в ресторанной сфере Петербурга. По его мнению, в ситуации, которая в начале прошлой недели казалась патовой, есть позитивные тенденции.

«На прошлой неделе губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с известным ресторатором Арамом Мнацакановым. Они обсудили множество нововведений, которые могут помочь предпринимателям в этот непростой период», — следует из сообщения, опубликованного пресс-службой компании «Конкорд».

По словам Пригожина, Мнацаканов — уважаемый человек и профессионал своего дела, поэтому он вполне может стать модератором отношений между Смольным и малым бизнесом.

Кроме того, по информации Евгения Пригожина, Александр Беглов не только услышал крик о помощи бизнесменов, но и планирует в ближайшее время создать комиссию, которая наладит постоянный диалог между Смольным и наиболее пострадавшими отраслями бизнеса в Петербурге — ресторанной, туристической и гостиничной.

«В сферу ответственности этой комиссии будут входить и вопросы коронавирусных ограничений, и решение возникающих в связи с этим проблем, и варианты дальнейшего развития предпринимательства в городе. Не исключена и помощь со стороны властей, в том числе материальная», — рассказал бизнесмен.

Что касается действий силовых структур, то они, по мнению Пригожина, просто выполняли свою работу, обеспечивая правопорядок с соблюдением норм и законов РФ. Однако ресторатор раскритиковал действия вице-губернатора Евгения Елина, заключив, что «его поспешные заявления нисколько не способствуют нормальному диалогу с участниками рынка услуг».

Напомним, ранее Пригожин уже комментировал конфликт властей и рестораторов Петербурга. По его мнению, городской общепит уже год как «находится в аду». Он призывал власти вступить в диалог и найти компромисс.

Напомним, что недовольство у ресторанного сообщества Северной столицы вызвало решение городских властей запретить работать заведениям общепита с 30 декабря по 3 января, а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января принимать посетителей только с 19:00 до 6:00. В результате и появилась «карта сопротивления» — проект, созданный владельцами некоторых заведений в знак протеста против этих ограничений.

Такой шаг вызвал немало критики. Например, специальный представитель губернатора Петербурга по взаимодействию с общественными организациями Григорий Путинцев счел «карту сопротивления» рекламой некоторых ресторанов и рестораторов. А по мнению депутата Дениса Четырбока, сопротивляться нужно не антиковидным ограничениям, а злачным местам, которые довели людей до белого каления.

А пока владельцы ресторанов вступали в «сопротивление» и выдвигали требования Смольному, правоохранители применяли к нарушителям жесткие силовые средства. Так, один из рейдов в поисках работающих баров в центре закончился избиением, задержанием и уголовными делами.

В четверг, 10 декабря, стало известно, что организаторы «карты сопротивления» смогли «достучаться» до городских властей и обсудить с ними смягчение антикоронавирусных ограничений.