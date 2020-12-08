Бизнесмен Пригожин прокомментировал конфликт властей и рестораторов Петербурга

Десятки баров и ресторанов в Петербурге противятся введенным властями ограничениям о запрете работы общепита в новогодние праздники. Бизнесмен Евгений Пригожин поделился своим мнением о конфликте между рестораторами и Смольным.

Более сотни петербургских баров, ресторанов и кафе объединились и заявили, что не намерены соблюдать ограничения, которые вводит Смольный в новогодние праздники.

По мнению Евгения Пригожина, который в прошлом был одним из самых известных рестораторов России, петербургский общепит уже год как «находится в аду». Рестораторы, как отмечает бизнесмен, вынуждены зарабатывать каждую копейку тяжелым трудом, передают «Невские новости».

Он подчеркнул, что власти должны заметить их крик о помощи и вступить с ними в диалог. Обе стороны должны сесть за стол переговоров и найти компромиссы, чтобы «овцы остались целы, и волки от коронавируса не померли».

«Те неуравновешенные заявления, которые сегодня делают некоторые представители Смольного о том, что они закроют всех тех, кто проявил недовольство, я считаю необдуманными», — отметил бизнесмен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном ответили на отказ баров соблюдать меры по COVID-19.