В Смольном ответили на отказ баров соблюдать меры по COVID-19

В Комитете по контролю за имуществом (ККИ) заявили, что петербургские рестораторы, которые отказались следовать запрету на работу общепита в новогодние праздники, уже были замечены за нарушением противоэпидемических мер.

Представители заведений общепита в Петербурге, которые не намерены соблюдать запрет городских властей на работу ресторанов в новогодние праздники, создали интерактивную карту со своими адресами, она опубликована на сайте «Карта сопротивления».

Представитель ККИ заявила, что в настоящее время в городе действует запрет на работу общепита с 23:00 до 06:00. Власти регулярно проводят рейды по выявлению нарушителей. И среди заведений, которые сейчас противятся введенным на Новый год ограничениям, уже были нарушители.

Во время последнего ночного рейда в Петербурге в конце ноября было выявлено 16 заведений, которые работали в ночное время. При этом деятельность трех баров была приостановлена Роспотребнадзором из-за многочисленных нарушений. Это «Угрюмочная», «Лаборатория 31» и «Бар — УЕ», которые указаны на «Карте сопротивления».

Напомним, власти полностью запретили работать общепиту с 30 декабря по 3 января. С 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января общепит не может работать в ночное время (с 19:00 до 06:00).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Онищенко предложил открыть бары Петербурга для переболевших коронавирусом.