Онищенко предложил открыть бары Петербурга для переболевших коронавирусом

Геннадий Онищенко призвал рестораторов "не артачиться" и "не лезть на рожон". Фото: Мойка78

Геннадий Онищенко призвал рестораторов "не артачиться" и "не лезть на рожон". Фото: Мойка78

Заведения общепита в Петербурге можно открыть в Новый год, но только для посетителей, которые уже переболели коронавирусом. Так считает академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Петербургские рестораторы создали сайт «Карта сопротивления», на котором размещена интерактивная карта с адресами ресторанов и баров, отказавшихся закрываться в новогоднюю ночь и праздники. Представители общепита заявляют, что не намерены соблюдать запрет Смольного.

Согласно постановлению властей, в городе с 30 декабря по 3 января полностью приостановлена работа заведений общепита. С 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января общепит будет работать с ограничением по времени: посетителей нельзя будет принимать с 19:00 до 06:00.

Онищенко напомнил, что Северная столица находится на втором месте по заболеваемости. «Так что там наберется народу много встречать Новый год в ресторанах — им можно встречать», — сказал депутат, добавив, что в рестораны можно пускать и тех, кто поставил вакцину от коронавируса.

Также академик призвал рестораторов «не артачиться» и «не лезть на рожон», поскольку власти сделают все, чтобы общепит смог восстановиться после пандемии, передает РИА Новости.

«Так что давайте успокоимся, сделаем все для нашего бизнеса, который действительно страдает как никто. А рестораны пусть открывают, только при одном условии – переболевших туда приглашают», — предложил Онищенко.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург установил новый пик смертности от коронавируса.