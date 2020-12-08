Петербург установил новый пик смертности от коронавируса

Петербург установил новый пик смертности от коронавируса
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Северная столица возглавила список российских городов по смертности от коронавирусной инфекции нового типа. За последние сутки болезнь унесла жизни 86 человек.

Об этом стало известно во вторник, 8 декабря. Как сообщили на сайте «Стопкоронавирус.рф», общее количество погибших с Covid-19 петербуржцев увеличилось до 5 947.

Так, новый показатель стал рекордным с начала месяца (до этого пик был зафиксирован 1 декабря — 85 летальных случаев).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки медики успели проверить на коронавирус 34 775 жителей Петербурга. Под наблюдением специалистов остаются 2 149 человек. Из них 50 пребывают в обсерваторе, 1 573 контактные, 526 отправлены на самоизоляцию.

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