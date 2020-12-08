Петербург установил новый пик смертности от коронавируса

Северная столица возглавила список российских городов по смертности от коронавирусной инфекции нового типа. За последние сутки болезнь унесла жизни 86 человек.
Об этом стало известно во вторник, 8 декабря. Как сообщили на сайте «Стопкоронавирус.рф», общее количество погибших с Covid-19 петербуржцев увеличилось до 5 947.
Так, новый показатель стал рекордным с начала месяца (до этого пик был зафиксирован 1 декабря — 85 летальных случаев).
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки медики успели проверить на коронавирус 34 775 жителей Петербурга. Под наблюдением специалистов остаются 2 149 человек. Из них 50 пребывают в обсерваторе, 1 573 контактные, 526 отправлены на самоизоляцию.