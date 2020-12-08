В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 34 775 человек

Жители Северной столицы продолжают сдавать тесты на коронавирус. За минувшие сутки медики успели проверить 34 775 человек.

Об этом стало известно во вторник, 8 декабря. Как сообщили в оперштабе, под наблюдением специалистов остаются 2 149 человек. Из них 50 пребывают в обсерваторе, 1 573 контактные, 526 отправлены на самоизоляцию.

Также за сутки в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с Covid-19, поступило 2 тыс. 754 звонка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что действие санитарных правил по коронавирусу в школах и детских садах продлили до 1 января 2022 года.