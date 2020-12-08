В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 34 775 человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 34 775 человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

Жители Северной столицы продолжают сдавать тесты на коронавирус. За минувшие сутки медики успели проверить 34 775 человек.

Об этом стало известно во вторник, 8 декабря. Как сообщили в оперштабе, под наблюдением специалистов остаются 2 149 человек. Из них 50 пребывают в обсерваторе, 1 573 контактные, 526 отправлены на самоизоляцию.

Также за сутки в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с Covid-19, поступило 2 тыс. 754 звонка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что действие санитарных правил по коронавирусу в школах и детских садах продлили до 1 января 2022 года.

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