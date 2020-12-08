Роспотребнадзор продлил COVID-ограничения для школ и детсадов до 2022 года

Действие санитарных правил по коронавирусу в школах и детских садах продлили до 1 января 2022 года. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Так, в общеобразовательных учреждениях запрещено проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также людей из иных организаций.

Согласно данным, опубликованным на официальном портале правовой информации, в школах и детсадах обязаны проводить термометрию детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал, а также незамедлительно изолировать тех, у кого есть признаки ОРВИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 11,5 тыс. школьников Петербурга находятся на дистанционном обучении. При этом 747 из них болеют коронавирусом или острой респираторной вирусной инфекцией.