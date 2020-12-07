Более 11,5 тыс. школьников Петербурга находятся на дистанционном обучении

В настоящее время более 11,5 тыс. петербургских школьников учатся в дистанционном формате, сообщили в городском Комитете по образованию.

Об этом стало известно в понедельник, 7 декабря. На дистанционное обучение переведено 11 596 учеников, что составляет 2,1% от общего числа школьников в Северной столице. При этом 747 из них болеют коронавирусом или острой респираторной вирусной инфекцией.

Властями Петербурга в связи с коронавирусной пандемией был предложен смешанный формат обучения, который доступен по заявлению родителей. На таком формате обучаются 14 833 ученика — 2,7% от общего числа школьников.

Также сообщается, что в городе наблюдается рост числа детей, которые возвращаются с домашнего обучения к обычным занятиям в классе. За парты вернулись уже 2 733 учеников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге определили стоимость питания в школах на 2021 год.