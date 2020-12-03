В Петербурге определили стоимость питания в школах на 2021 год

В Петербурге определили стоимость питания в школах на 2021 год
Спикеры подчеркнули, что питание должно быть здоровым и разнообразным. Фото: pixabay.com

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга «О стоимости питания в государственных образовательных учреждениях на 2021 год».

Как сообщают в Смольном, с 1 января 2021 года стоимость питания составит за завтрак – 63 рубля в день, а за обед – 110 рублей. При этом комплексный обед будет стоить – 173 рубля.

«Документом устанавливается стоимость питания учащихся государственных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, среднего профессионального образования и программы профессионального обучения, отнесенных к категориям, указанных в статье 81 Социального кодекса», – говорится в сообщении администрации Санкт-Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербург за счет бюджета обеспечит питание 272 тысячам школьников.

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