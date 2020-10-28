Петербург за счет бюджета обеспечит льготное питание 272 тысячам школьников

Петербург досрочно справился с задачей, поставленной Президентом России — обеспечить школьников младших классов бесплатными горячими обедами к 2023 году.

Сегодня, 28 октября, на заседании Правительства Санкт-Петербурга в первом чтении был предложен законопроект о бюджете, согласно которому с 1 сентября льготное горячее питание получают свыше 220 тысяч учащихся начальной школы. Планируется, что на эти цели из бюджета выделят 5,9 млрд рублей, из которых 1,9 млрд — в следующем году.

При этом в течение трех лет город получит федеральные субсидии на общую сумму в 3,6 млрд рублей. Также, согласно Социальному кодексу Петербурга, льготное питание получат отдельные социальные категории граждан. На это в течение трех лет должны направить 7,9 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все социальные гарантии будут предоставлены петербуржцам в полном объеме.