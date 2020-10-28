Петербург за счет бюджета обеспечит льготное питание 272 тысячам школьников

Петербург за счет бюджета обеспечит льготное питание 272 тысячам школьников
Для обеспечения школьников горячими обедами Петербургу выделят часть средств из федерального бюджета. Фото: pixabay.com

Петербург досрочно справился с задачей, поставленной Президентом России — обеспечить школьников младших классов бесплатными горячими обедами к 2023 году.

Сегодня, 28 октября, на заседании Правительства Санкт-Петербурга в первом чтении был предложен законопроект о бюджете, согласно которому с 1 сентября льготное горячее питание получают свыше 220 тысяч учащихся начальной школы. Планируется, что на эти цели из бюджета выделят 5,9 млрд рублей, из которых 1,9 млрд — в следующем году.

При этом в течение трех лет город получит федеральные субсидии на общую сумму в 3,6 млрд рублей. Также, согласно Социальному кодексу Петербурга, льготное питание получат отдельные социальные категории граждан. На это в течение трех лет должны направить 7,9 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все социальные гарантии будут предоставлены петербуржцам в полном объеме.

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