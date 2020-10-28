Город обеспечит петербуржцам все социальные гарантии в полном объеме

В государственную программу Петербурга «Социальная поддержка граждан» на следующий год заложено 79,9 млрд рублей.

Проект, который рассматривают в среду, 28 октября, члены Законодательного собрания Петербурга, предусматривает индексацию всех социальных выплат и других гарантий гражданам. В общей сложности, более 2 миллионов жителей Северной столицы получат выплаты в общем размере 45,7 млрд рублей.

Кроме того, расходы на дополнительные выплаты пенсионерам в 2021 году увеличатся на 20% и превысят 5,1 млрд рублей. Также более 170 тысяч семей с детьми обеспечат ежемесячными «детскими» пособиями и другими надлежащими выплатами. Малоимущие семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, по указу Президента России, также продолжат получать новые ежемесячные выплаты — с учетом федеральной субсидии, на это планируется выделить 2,6 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты ЗакСобрания в третьем чтении приняли поправки к бюджетному процессу Петербурга.