На бары заводят уголовные дела, пока рестораторы договариваются со Смольным

Пока владельцы ресторанов в Петербурге вступают в «сопротивление» и выдвигают требования Смольному, правоохранители начинают применять к нарушителям жесткие силовые средства. Рейд в поисках работающих баров в центре закончился избиением, задержанием и уголовными делами.

Рейд в ночь на среду, 9 декабря, проводили на улице Рубинштейна. С конца октября заведения общественного питания в Петербурге могут работать только до 23:00. Правоохранители и чиновники регулярно проводят проверки в поисках тех, кто не перестал работать в ночное время.

Утверждается, что во время задержаний сотрудников и посетителей одного из баров правоохранители пустили в ход дубинки. По данным «Интерфакса», трех человек в результате доставили в отдел полиции.

В результате по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору» возбудили два уголовных дела.

По данным ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, с 5 по 9 декабря в Северной столице три заведения на улице Рубинштейна повторно нарушили требования об ограничении работы.

Действия правоохранителей в одном из баров уже прокомментировали в Смольном. Как заявил вице-губернатор Евгений Елин, силовые средства правоохранители применили только в ответ на действия сотрудников.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что владельцы заведений общественного питания неоднократно просили городские власти пересмотреть ограничения на работу баров, кафе и ресторанов. Рестораторы выдвигали и требования Смольному, заявляя, что власти должны компенсировать их убытки.

Теперь владельцы заведений создают «Карту сопротивления» — в сети появился перечень заведений, которые обещают продолжить работать в новогодние праздники, несмотря на запреты.

Пока Смольный и представители бизнеса проводят встречи с участием прокуратуры. Городские власти отменять ограничения не собираются. В Кремле, между тем уже заявили, что вмешиваться не будут, поскольку речь идет о решении властей региона.