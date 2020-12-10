«Довели людей до белого каления». Четырбок про «Карту сопротивления»

Депутат ЗакСа Петербурга Денис Четырбок раскритиковал «Карту сопротивления», где отмечены рестораны, которые намерены работать в новогодние праздники.

«Только сопротивляться нужно не антиковидным ограничениям, которые вводятся во благо и в целях безопасности жителей, а тем злачным местам, которые довели людей до белого каления, тому безобразию, которое развели идеологи этого «проекта» — небезызвестные лица, которые, как говорят, лишь прикрываются защитой бизнеса, а на самом деле защищают все эти горе-кальянные, разливухи и незаконную торговлю — всё то, в чём погряз наш город», — сказал парламентарий.

Депутат предложил отмечать такие места на карте вместо тех заведений, которые заявили о намерении работать на Новый год.

Согласно постановлению, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января петербуржцев ждет новый «комендантский час». Общепит будет работать только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января заведения закрываются полностью. В ответ представители ресторанного бизнеса создали «Карту сопротивления», на которой указаны заведения с адресами, которые намерены работать в новогодние праздники, несмотря на запрет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что межотраслевой координационный совет гостеприимства и услуг (МКС), представляющий интересы петербургских отельеров, рестораторов и туристического бизнеса, обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Таким образом он хочет добиться смягчения «антиковидных» мер.