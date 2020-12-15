Андрей Сарана рассказал, как переносят вакцину привитые медики

Болезненность инъекции и повышение температуры тела — такие ощущения, по словам первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрея Сараны, испытывают медицинские работники во время и после вакцинации против коронавируса.

Вакцина от Covid-19, которую вкалывают медикам, по словам Сараны, переносится хорошо. «Вместе с болезненностью инъекции у единичных людей в течение первых суток поднимается температура до 38,5 градусов. Никаких других ощущений у вакцинированных нет. И мы видим в динамике нарастание антител — как возникновение защитного иммунитета», — рассказал он в ходе пресс-конференции.

Иммунизация медработников, по словам Сараны, идет препаратом «Гам-Ковид-Вак», разработанным НИЦЭМ имени Гамалеи. В Петербурге работают два прививочных пункта. Процедуру прошли 254 человека.

В фармацевтической базе на данный момент, говорит первый зампред петербургского комитета по здравоохранению, находятся еще 5 150 доз «Гам-Ковид-Вак». Во вторник, 15 декабря, самолетом из Новосибирска должна поступить тысяча доз вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор» — этого количества хватит на 500 человек.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о том, что все регионы России получили вакцину против коронавируса и теперь могут начать масштабную вакцинацию населения.

Также Gazeta.SPb рассказывала о том, кому противопоказана вакцина от Covid-19.